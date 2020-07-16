«Земский работник культуры» привлечет в малые города и сёла более тысячи специалистов

Такое заявление замминистра культуры РФ Ольги Яриловой цитирует официальный сайт ведомства.

Об этом чиновница сообщила на совещании с региональными министрами культуры и депутатами Государственной Думы РФ, посвященном реализации программы.

По ее словам, программа рассчитана на 6 лет. В период с 2021 по 2024 годы за счет средств госпрограммы планируется привлечь более 6 тысяч специалистов, что позволит укрепить кадровый потенциал малых населенных пунктов на 68% от общей потребности, отметила Ярилова.

Еще 3 тысячи специалистов привлекут в период 2025-2026 годов, на что понадобится дополнительно порядка 8,2 млрд рублей, рассказала Ярилова.

По словам замминистра, ведомством уже разработан проект постановления Правительства РФ об изменениях в госпрограмму «Развитие культуры». Сейчас он находится на рассмотрении в Минфине России и Минэкономразвития России, пояснила она.