Кожевникова назвала ошибкой решение авторов «Универа» разъединить Аллу и Кузю

Об этом актриса написала в своем Instagram .

Актриса Мария Кожевникова получила известность благодаря своей роли Аллы Гришко в сериале «Универ». В честь дня рождения Виталия Гогунского (Эдуард Кузьмин), с которым она в снималась этом шоу, она опубликовала сообщение, в котором назвала ошибочное, по ее мнению, решение сценаристов.

«До сих пор считаю ошибкой сценаристов рассоединение пары Алла + Кузя», – написала Кожевникова. По ее словам, хотя она и устала от вопроса «а где Кузя?», но все равно счастлива, что у нее был «такой классный̆ партнер».

Комедийный сериал «Универ», рассказывающий о приключениях дружной компании студентов, выходил на канале «ТНТ» в период с 2008 по 2011 годы. В нем с Кожевниковой и Гогунским снимались такие актеры и актрисы, как Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова, Алексей Гаврилов, Арарат Кещян и Алексей Климушкин.