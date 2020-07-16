Глава Татарстана пообещал Казани театральный квартал за 1 млрд рублей

Визит Рустама Минниханова совпал с назначением нового главрежа Казанского ТЮЗ, пишет «Вечерняя Казань».

Нового главного режиссера представила труппе Казанского ТЮЗа глава Минкультуры РТ Ирада Аюпова. Коллектив возглавит 44-летний уроженец Казани Радион Букаев, давно пустивший корни в Москве.

Представление Букаева совпало с визитом в ТЮЗ главы Татарстана Рустама Минниханова и новостью о том, что на улице Островского в Казани начинается строительство «театрального квартала». Посетив театр, Минниханов ознакомился с эскизным проектом «театрального городка будущего» и распорядился подготовить расчеты и сметы для реконструкции, стоимость которой оценивается в один миллиард рублей.

Предыдущий главный режиссер Казанского ТЮЗа Туфан Имамутдинов освободил эту должность по собственной инициативе в конце прошлого года.