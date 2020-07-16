«Маска смерти» древнего кочевника с татуировкой на лице просканирована учеными

Скан выявил следы трепанации черепа, сделанной 1700 лет назад, пишет The Siberian Times.

Обнаруженный в могильнике Оглахты в горном регионе Хакасии татуированный мужчина умер в возрасте от 25 до 30 лет около 1700 лет назад. Компьютерное сканирование его посмертной гипсовой маски выявило лицо древнего таштыка, имевшего каштановые волосы с косичкой и шрам на лице, зашитый после его смерти.

Ученые полагают, что таким образом хоронившие покойного стремились исправить его лицо, изуродованное смертельным ударом, чтобы улучшить внешность перед его «отправкой в ​​загробную жизнь».

Носителями таштыкской культуры были скотоводы и земледельцы, жившие между 1 и 7 вв. н.э. в Минусинском бассейне реки Енисей в центральной части России, одной из самых длинных рек в Азии. Некрополь Оглахты был обнаружен пастухом в 1902 году. Местный исследователь Александр Адрианов начал раскопки в 1903 году, во время которых были исследованы три могилы. В 1969 году профессор Леонид Кызласов обнаружил погребальный бревенчатый сруб из лиственницы, датируемый 3-4 веками нашей эры. В нем находились три мумифицированных трупа с гипсовыми масками на лице.

Ученые проанализировали использовали методы компьютерной томографии, чтобы просканировать маску, лицо без маски и сам череп. В результате доктор Светлана Панкова, куратор Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге и хранитель сибирской коллекции отдела археологии, обнаружила, что шрам на лице мужчины был не единственным свидетельством посмертной работы древних хирургов. Его череп был также трепанирован с левой стороны отверстием диаметром 6 на 7 сантиметров, выполненным серией ударов зубилом или молотком.

«Они не могли просто надеть маску на изуродованное лицо», - говорит доктор Панкова, поскольку таштыки очень серьезно относились к посмертным обрядам. В статье в «Сибирской газете» Панкова объясняет, что отверстие было сделано для удаления мозга во время сложного погребального обряда, и шрам на лице можно объяснить аналогичным образом.

Посмертная маска имеет черные полосы на красноватом фоне, пересекающие глаза и переносицу покойного так же, как и татуировка на его лице при жизни.

Теперь лица женщины и ребенка, обнаруженные в той же погребальной камере, будут также воссозданы с помощью аналогичной компьютерной томографии, чтобы определить, были ли связаны между собой эти три человека. Как выяснили ученые, мужские и женские маски окрашены по-разному: лица женщин украшали красные спирали и свитки, мужчин – красные с черными полосами.