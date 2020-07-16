Объявлены победители I-ого этапа Всероссийского конкурса театральных рецензий

Об этом сообщает пресс-служба проекта «Большие гастроли».

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ закончил оценку заявок с рецензиями участников I-го этапа Всероссийского конкурса театральных рецензий, проходящего в рамках Федеральной программы “Большие гастроли” (20 апреля – 30 июня 2020 года).

Победителями I-го этапа Всероссийского конкурса театральных рецензий стали Елена Иоос (Екатеринбург, ВГИК им. С.А. Герасимова — факультет «Драматургия и режиссура»), Наталья Панишева (Киров, Вятский государственный гуманитарный университет – филолог, кандидат филологических наук) и Мария Атрощенко (Архангельск, Северный (Арктический) университет им. М. Ломоносова).

В составе экспертной комиссии были председатель Григорий Заславский – ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), кандидат филологических наук, гендиректор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова, заведующая кафедрой искусствоведения Театрального института им. Б. Щукина, профессор, доктор искусствоведения Елена Дунаева, заведующая отделом культуры «Независимой газеты», кандидат искусствоведения Марина Гайкович и поэт, драматург, сценарист, член Союза писателей и СТД РФ Елена Исаева.