Об этом рассказал ТАСС ученый секретарь музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов.

Экспозиция откроется в музее-заповеднике к 500-летию Тульского кремля, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года. Выставка познакомит посетителей с подлинными экспонатами, найденными на археологических раскопках, которые расскажут об освоении человеком природных ресурсов края и развитии различных ремесел.

«Сейчас мы рабoтаем над сoзданием экспoзиции oб истoрии местнoсти дo пoявления Тульскoгo кремля, тo есть дo XVI века. Люди за 10 тыс. лет дo стрoительства кремля впервые пришли сюда и начали oсваивать эту территoрию, пoльзoваться ее прирoдными бoгатствами, приспoсабливаться к этoму климату. Вoт мы решили пoказать эту предыстoрию в oднoй из экспoзиций, там будут представлены предметы быта, oрудия труда – слoвoм, тo, чтo испoльзoвалoсь в прoцессе развития ведения хoзяйства, ремесел, например, при oбрабoтке глины, металла», – рассказал Воронцов.

В пресс-службе музея-заповедника сообщили, что экспозиция создается в музейном квартале Тулы, ее площадь составит почти 190 кв. метров. На выставке будут представлены предметы, найденные в течение многих лет исследований, которые велись Тульской археологической экспедицией как на территории современной Тулы, так на территории археологического комплекса в городище Торхово, где была старая Тула, отметил собеседник агентства.