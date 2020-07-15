ГИТИС представит пилотный рейтинг вузов на культурном форуме в Петербурге

Об этом ректор вуза Григорий Заславский сообщил на встрече с главами Минкультуры РФ и Минобрнауки РФ.

По словам Заславского, QS и THE – просто частные компании, которые заработали международное признание. «Можно подумать о том, чтобы и нам запустить такой же независимый международный рейтинг. Такую работу мы начали с компанией "Ромир". Это должен быть независимый рейтинг, не государственное агентство. Нужно найти уважаемого в Европе нашего социологического игрока и сделать. Я надеюсь, что пилот мы презентуем на Санкт-Петербургском культурном форуме», – рассказал Заславский.

В рейтинге QS к вузам выдвигаются такие субъективные критерии, как академическая репутация и отзыв работодателя, отметил ректор ГИТИС. Однако необходимо учитывать и критерии, специфичные именно для творческих специальностей, подчеркнул он.