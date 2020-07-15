В Петергофе снимают VR-фильм о Китайском дворце Екатерины II

Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Проект реализуется творческой группой Videofabrika.ru и студией видеопроизвоства «Супер8» по инициативе при поддержке ГМЗ «Петергоф».

Авторы фильма намерены сделать видеопутешествие во времени в сопровождении Екатерины II, дав зрителям возможность увидеть малоизвестные эпизоды жизни императрицы России. VR- технологии позволят зрителю почувствовать себя участником событий, наблюдая за происходящим с самых неожиданных ракурсов.

Как писал историк и археограф Л. А. Кавелин о годах, проведенных Екатериной в Ораниенбауме, именно здесь она приготовила себя к великой науке государственного управления. Фильм даст возможность пройти вместе с императрицей по залам Китайского дворца, воплощенным из ее фантазий, услышать о событиях XVIII века и понаблюдать за реакцией Екатерины II на современность.

Главные роли исполняют Екатерина Гусева, Дмитрий Воробьев, Жанна Куприянова, Ирина Морозова и Олег Усенко. Планируется, что фильм будет представлен в рамках Международного культурного форума в ноябре этого года.