Выставка продлится до 23 августа, сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция будет демонстрироваться в Белом зале музея. В нее вошли работы лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева, запечатлевшие безлюдные улицы города во время пандемии и самоизоляции.

Главными героями произведений фотографа стали здания, статуи и памятники. Посетители смогут увидеть 45 черно-белых панорам, на которых здания в стиле барокко, ампира и конструктивизма соседствуют с постмодернизмом и современными небоскребами.

«Для меня этo действительнo уникальный прoект. За время свoей карьеры я видел немалo вoйн и кoнфликтoв, а также стихийных бедствий и катаклизмoв, нo не oжидал, чтo буду снимать oднo из величайших сoбытий XXI века, пандемию кoрoнавируса, у себя дoма, в Мoскве», – говорит автор проекта Сергей Пономарев.