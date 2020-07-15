Стартовали съемки нового сезона проекта «Большой балет»

Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия К».

В предыдущих сезонах участниками проекта «Большой балет» были Кимин Ким, Сергей Полунин, Анна Тихомирова и Артем Овчаренко, Ольга Смирнова и Владислав Лантратов, Анастасия Соболева и Виктор Лебедев, Дарья Хохлова и Игорь Цвирко и другие танцовщики.

Соблюдая рекомендованные для организации съемочного процесса меры предосторожности, с 15 июля 2020 года телеканал «Россия К» начинает в павильонах «Мосфильма» съемки нового сезона проекта. Ведущими четвертого сезона проекта «Большой балет» станут звезды мировой величины — прима-балерина Большого театра, этуаль балетной труппы Миланского театра «Ла Скала», народная артистка России Светлана Захарова и оперный певец, народный артист Башкортостана, народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков.

«Большой балет» — первый и единственный в истории отечественного телевидения проект, который дает молодым танцовщикам, представляющим ведущие театры страны и мира, возможность показать не только безупречную технику исполнения, но и по-настоящему раскрыть свой драматический талант, говорится в сообщении. В этом участникам помогает профессиональная творческая команда хореографов, режиссеров, сценографов, редакторов, художников по свету и операторов.