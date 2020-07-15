Толстой заявил о формальном исполнении ряда поручений президента в сфере культуры

Такое заявление он сделал на встрече глав ведомств с ректорами ведущих творческих вузов.

В ходе встречи советник президента РФ по культуре предложил Министерству культуры и Министерству науки и образования инвентаризировать поручения, данные российским лидером в сфере культуры.

По словам Толстого, за последние восемь лет его работы советником президента были перечни поручений, которые президент давал по итогам каждого совета по культуре и искусству, а также по итогам встреч президента с представителями творческой интеллигенции.

«Их надо проинвентаризировать. Нужно вернуться и еще раз их посмотреть, и сделать встречу. Посмотреть, что сделано, что не сделано», – сказал Владимир Толстой.

Толстой заявил, что часть поручений списывалась формально, при этом не будучи исполненной. Однако президент всегда внимательно выслушивает и точно реагирует, поэтому его поручения всегда имели смысл, и к ним надо вернуться, подчеркнул советник российского лидера.