В России создан Союз экскурсоводов

Об этом сообщается на сайте новосозданной творческой организации.

Поводом к созданию Союза стало рассмотрение Госдумой РФ законопроекта «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации». Документ предполагает обязательное лицензирование экскурсоводов.

По мнению членов Союза, это грозит отбросить экскурсоведение на несколько десятилетий назад, лишив права на работу огромное количество профессионалов и любителей, не вписывающихся в рамки традиционного туризма с его обзорными экскурсиями и посещением стандартного ряда туристических достопримечательностей.

В Союз экскурсоводов России вошли экскурсоводы и экскурсионные проекты, работающие в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Томске, Твери, Казани, Перми, Кемерово, Ярославле, Иваново, Саратове, Рязани и Горно-Алтайске. Кроме того, к нему присоединились преподаватели экскурсоведения ведущих вузов России – Российского государственного университета туризма и сервиса, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского гуманитарного университета и Томского политехнического университета.

В числе заявленных целей Союза указаны защита законных прав и интересов его членов, выработка общей позиции к законодательным инициативам, внутренних стандартов профессии и саморегулирование профессионального сообщества.