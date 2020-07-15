Минкультуры перейдет к распределению бюджетных мест в творческих вузах

Об этом сообщила журналистам замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

По ее словам, распределение мест в творческих вузах, в том числе бюджетных, переходит с 2021 года от Министерства науки и высшего образования к Министерству культуры. Ведомство займется также подготовкой государственного образовательного стандарта для творческих вузов, отметила Ярилова.

Чиновница подчеркнула, что с 2021-2022 года контрольные цифры приема распределяют центры ответственности. В области культуры и искусства таким центром станет Минкультуры РФ.

«Теперь весь блок, весь объем контрольных цифр приема по вузам культуры и искусства, не важно, находятся они в системе культуры или в системе образования, или это академические вузы, эти цифры будем распределять мы в зависимости от потребности, необходимости и учитывая специфику каждого региона», – отметила она.

По словам замминистра, Минкультуры РФ войдет в состав рабочей группы по подготовке федерального госстандарта для творческих вузов. «Есть определенные моменты, проблемы, которые мы бы хотели обсудить», – отметила Ярилова.