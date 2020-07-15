«Союзмультфильм» озвучил стратегию на 10 лет после сделки со Сбербанком

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила глава правления студии Юлиана Слащева.

До 2029 года студия намерена нарастить объем производства анимации до 5 тысяч минут в год и создавать не менее 17 новых анимационных сериалов. По словам Слащевой, стратегия развития разрабатывалась с участием Сбербанка, ставшего партнером студии.

Банк купил 80% акций ООО «Союзмультфильм», являющегося дочерним предприятием ФГУП «Киностудия "Союзмультфильм"». На первом этапе деятельности банк намерен вложить в развитие российской анимации более 1 млрд рублей.

По планам студии, до 2029 года «Союзмультфильм» должен занять до 20% рынка российской анимации и 30% рынка смотрения. Кроме того, студия планирует выйти на 5 тысяч минут анимации ежегодно, производить не менее 17 новых сериалов и выпустить не менее 12 полнометражных фильмов.