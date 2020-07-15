Смоляная статуя активистки BLM сменила памятник работорговцу, свергнутый в Бристоле

Об этом сообщает The Guardian .

Статую Эдварда Колстона, филантропа, политика и работорговца, скинули протестующие в Бристоле 7 июня. Теперь вместо нее установили скульптурный портрет активистки Джен Рейд, участвовавшей в протестах против расизма.

Скульптор Марк Куинн вдохновился образом Джен Рейд, увидев ее во время протестов, договорился с активисткой и сделал ее 3D-сканирование с помощью машины, оснащенной 201 камерой. После этого скульптуру распечатали на 3D-принтере по частям, а затем смонтировали на стальном каркасе.

Утром 15 июля Куинн без разрешения властей Бристоля установил скульптуру на пустующий постамент. Свою работу он назвал «На волне силы (Джен Рейд)». По словам Куинна, встав на пьедестал и подняв руку, Рейд сама создала себе памятник, ему оставалось только воплотить эту идею.

Пока что неизвестно, одобрят ли власти Бристоля акцию художника. Что касается памятника Колстону, его уже подняли из воды и в будущем поместят в музей.