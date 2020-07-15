На необитаемом острове Завьялова под Магаданом нашли орудия древних людей

Археологи обнаружили артефакты двухтысячелетней давности, сообщает пресс-служба Магаданской думы.

В ходе двух сезонов полевых работ специалисты московской археологической компании «Геокорд» нашли на острове остатки жилищ древних людей, наконечники каменных стрел, скребки и фрагменты керамики, атрибутируемые Токаревской культурой. Все находки предстоит изучить подробно, однако уже сейчас археологам ясно, что две тысячи лет назад на острове находилось поселение численностью в несколько десятков человек.

Раскопки на острове Завьялова идут по заказу компании «Экспедиция-тур», планирующей построить здесь современный туристический комплекс. Археологи должны определить все стоянки древних людей на острове, чтобы памятник истории не пострадал в ходе строительства.

Напомним, остров Завьялова – необитаемый остров в Охотском море, расположенный при входе в Тауйскую губу. Это один из островов Российской Федерации в Тихом океане, находится в 45 километрах от областного центра – Магадана. Площадь острова составляет 116 квадратных километров.