Рукопись Уильяма Шекспира оцифровала Британская библиотека

Документ опубликован на сайте библиотеки.

Оцифрованная рукопись пьесы Уильяма Шекспира «Сэр Томас Мор» является единственным черновиком, на котором почерк легендарного писателя дошел до наших дней.

Пьеса посвящена противнику Генриха VIII, юристу и философу. Как сообщает библиотека, рукопись сохранилась благодаря тому, что была в свое время запрещена. К тексту рукописи обратились лишь в XIX веке, когда она попала в Британский музей.

Кроме Шекспира, над пьесой работали Генри Четл и Томас Хейвуд. В ходе анализа почерка и слога эксперты установили, что драматурги создали сцену народного бунта, которая начинается эпизодом под названием f.8v. и занимает три страницы рукописи.