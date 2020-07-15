В Петербурге снимают фильм о последнем дне рок-певицы Янки Дягилевой

Об этом сообщила пресс-служба студии Hype Film.

Съемки фильма «На тебе сошелся клином белый свет» пройдут при участии режиссера Игоря Поплаухина и продюсеров Мурада Османна, Ильи Стюарта и Павла Бури. Работа началась во вторник, говорится в сообщении.

9 мая 1991 года Янка Дягилева ушла в лес у себя на даче, после чего была найдена в реке Иня, говорится в сообщении. По рассказам ее друзей, присутствовавших при освидетельствовании тела в морге, патологоанатом заявил о насильственном характере смерти, однако милиция не стала расследовать дело.

Фильм о Дягилевой станет режиссерским дебютом Игоря Поплаухина в полнометражном кино. В 2018 году его короткометражный фильм «Календарь» был удостоен приза на Каннском кинофестивале в категории «Cinefondation».

«Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. Он пропитан образами и настроением ее песен, однако ни одна из них в картине не звучит. И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек. Для меня это не биография Янки, это скорее агиография – жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы», – цитирует пресс-служба слова режиссера.

По сюжету фильма охотники находят тело молодой певицы в лесной речке. С этого момента начинается запутанная хроника последнего дня жизни девушки.

Главные роли в картине исполнят Кира Пиевская, Георгий Кудренко, Екатерина Ермишина и Максим Козлов. Съемки будут проходить в Петербурге и его окрестностях.