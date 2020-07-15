В Москве открылась выставка «Безответные письма лейтенанта Самсона Глязера»

Экспозиция заработала в выставочном зале «Тушино», сообщает «Вечерняя Москва».

Выставка посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Самсон Глязер – фронтовик и тренер по фигурному катанию, который первый в Советском Союзе смог создать каток с искусственным льдом.

С 1930-х благодаря усилиям Глязера в Парке Горького открылась первая школа танцев на коньках. С 1941 года он служил в Рязанском пехотном училище имени Ворошилова. С 1944-го начал по выходным возвращаться в Москву, чтобы продолжать занятия в парке.

«Стремился Глязер добиться и создания кружков по фигурному катанию в столичных парках. Но они должны были быть частными, так как, помимо тренеров, спортсмен предлагал нанимать костюмеров, судей и хореографов», – рассказал куратор выставки Андрей Уваров.

Советские власти не поддерживали стремление Глязера. Некоторое время ему не удавалось добиться даже разрешения на создание катка с искусственным льдом.

«Борясь за идею «доступности фигурного катания», он годами писал письма властям и ходил по коридорам инстанций. Но его просьбы старались не замечать», – подчеркнул Уваров.

Выставка представит зрителям оригиналы писем Глязера и его личные вещи.