В Тотьме под Вологдой открылся туристический маршрут «Соляной волок»

Гости смогут побывать на территории Старого Усолья и объектах соляного промысла, сообщает ТАСС.

Как рассказала замдиректора Тотемского музейного объединения Наталья Коренева, проект маршрута, поддержанный Фондом президентских грантов, получил грант более 2 млн рублей. Большая часть средств была направлена на благоустройство деревни Варницы в Старом Усолье, где добывали соль в древности.

«Тотьма считается родиной древнего солеварения на севере. Здесь начиная с XV века и вплоть до конца XIX века занимались добычей соли. Соляные объекты и их фрагменты, интересные сооружения и артефакты, датируемые XVI–XVII веками, дошли до наших дней. Сейчас маршрут запущен в тестовом режиме, проходят индивидуальные, семейные экскурсии», – рассказала Коренева.

Туристический маршрут проходит по городу Тотьме и его окрестностям, включая территорию Старого Усолья, пространства «АнтреСоль» и «Соляной дворик», а также соляной склад. Старое Усолье в Варницах расположено вдоль берегов реки Ковды. На средства гранта местность благоустроили, проложив дорожки к трубам и оборудовав смотровые площадки с мостками.

Тотьма упоминается в летописях, начиная с 1137 года. Сегодня она входит в список особо ценных исторических городов России, сохранивших большую часть старинной, каменной и деревянной застройки.