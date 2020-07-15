Спустя 30 лет в Херсонесе вновь сыграли спектакль «Отравленная туника»

Актеры выступили на старейшей театральной площадке в России – древнем амфитеатре.

Постановка открыла театральный сезон в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Артисты Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского сыграли трагедию «Отравленная туника».

Спектакль рассказывает о любви дочери византийского императора Зои и арабского воина-поэта Имра эль Каиса, а также о придворных интригах константинопольского двора и тайнах императорской семьи.

Перед началом артисты провели «обряд» в честь открытия сезона. Подражая древнегреческим традициям, они принесли шуточные «жертвы», расплескав вокруг сцены молоко в честь покровителя искусств Аполлона, вино в честь покровителя театра Диониса, рассыпав зерно в честь Гермеса с просьбой об удаче и благосостоянии, и разлили мед в честь Зевса.