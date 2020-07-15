Экспозиция приурочена к 160-летию со дня рождения писателя, сообщает пресс-служба музея.

Выставка откроется в среду в центральном здании музея, в отделе «Доходный дом Любощинских – Вернадских».

«Выставка "Чехoвская Мoсква" имеет для Гoсударственнoгo музея истoрии рoссийскoй литературы имени Даля oсoбoе значение. Именнo с нее начинается пoдгoтoвка к 100-летнему юбилею флагманскoгo литературнoгo музея Рoссии. В этoм есть свoй симвoлизм, ведь первым пo времени oснoвания структурным пoдразделением ГМИРЛИ имени Даля был именнo Музей Чехoва, сoзданный в oктябре 1921 гoда», – рассказал в разговоре с ТАСС директор музея Дмитрий Бак.

Московский культурный контекст прозы и драматургии Чехова является одной из важнейших исследовательских и экспозиционных тем, от которых начинается идея ГМИРЛИ, отметил Бак. По его словам, нынешняя выставка освещает эту тему совершенно по-новому, используя современные научные данные и ранее не известные экспонаты.

В здании музея жили многие литераторы, входившие в ближайший круг общения Чехова и его семьи. Чехов впервые приехал в Москву на пасхальные каникулы 1877 года, и она, по воспоминаниям его младшего брата Михаила, произвела на писателя «ошеломляющее впечатление».