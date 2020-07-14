Пушкинский музей приглашает на летние онлайн-занятия в центре «Мусейон»

14.07.2020
«Музейная мозаика» – новый цикл детских мастер-классов и виртуальных прогулок по постоянной экспозиции и выставкам Пушкинского музея. Уроки дадут возможность детям посетить Пушкинский в режиме онлайн, познакомиться с занятиями «Мусейона» и подружиться с музеем.
Ведущие проводят тематические виртуальные прогулки по экспозиции музея, а в конце занятия дают детям творческое задание.
Для участия в занятиях детям понадобятся:
- краски на выбор: акварель, гуашь или акрил;
- кисти: толстая и тонкая;
- бумага на выбор: ватман, любая акварельная бумага;
- банка с водой;
- тряпочка или влажные салфетки для рук;
- тряпочка для вытирания кисти;
- простой карандаш, ластик;
- цветные карандаши, фломастеры, масляная или сухая пастель.
«Мусейон» приглашает родителей присылать фотографии работ для публикации на страницах Центра в социальных сетях: в директ Instagram «Мусейона» или на страницу «Мусейона» в Facebook.