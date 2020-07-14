Дно древнего моря в Ленобласти станет палеонтологическим парком

Парк на Путиловском карьере откроют в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Палеонтологический парк представит для своих посетителей окаменевшие останки живых существ, обитавших в этих местах в палеозойскую эру, когда регион был покрыт морем. Комплекс на Путиловском карьере откроется в 2021 году в Кировском районе Ленобласти.

Это позволит создать новое направление внутреннего и въездного туризма, отметили в пресс-службе правительства региона.

«В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории парка, проводятся пилотные палеонтологические экспедиции по ордовику, решаются вопросы обеспечения безопасности туристов», – сообщили в пресс-службе.

Экскурсии для туристов будут проводить специалисты, геологи и палеонтологи. «На примере сохранившихся окаменелых останков живых существ, обитавших в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру, они расскажут о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на нашей планете и на территории нынешней Ленинградской области 470 млн лет назад», – говорится в сообщении.

В парке также будет действовать лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием для препарации окаменелостей. На территории будут продолжаться археологические исследования.

Проект комплекса был разработан палеонтологическим сообществом Paleo Hunters. Его реализация позволит создать новое направление внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области, говорится в сообщении.