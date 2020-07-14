В руинах дворца Кортеса в Мексике нашли статую пернатого змеебога Кецалькоатля

Об этом говорится на сайте Национального института антропологии и истории Мексики (INAH).

Археологи обследовали ведомственное здание Монте-де-Пьедад в историческом центре Мехико, так как здание, являющееся одним из символов старого Мехико, подлежит реконструкции. В ходе контрольных раскопок в преддверии реконструкции ученые обнаружили во внутреннем дворе остатки фундамента здания, построенного около 1755 года, представляющие собой базальтовую плиту с массивными колоннами.

Углубившись в землю, археологи нашли более раннюю комнату размером 4х5 метров, сооруженную из вулканических пород. Пол также представлял собой базальтовую плиту. Анализ находок привел ученых к выводу, что комната была частью дворца Эрнана Кортеса, построенного по его приказу после разрушения Теночтитлана в 1521 году.

Считается, что во времена Монтесумы II здесь находился дворец Аксаякатля, в котором правитель ацтеков разместил испанцев, прибывших в ноябре 1519 года в город. В этом же дворце они захватили его как заложника.

Анализ руин показал, что здание было построено на руинах более раннего ацтекского сооружения. По мнению ученых, перед ними оказался дворец Эрнана Кортеса, после его смерти в 1547 году унаследованного его сыном Мартином Кортесом Суньига. В 1566 году он примкнул к заговору против правительства Новой Испании и был изгнан из вице-королества. Однако потомки Эрнана Кортеса владели земельными участками и домами здесь до 1836 года.

На то, что в древности здесь находился дворец Аксаякатля, указывают найденные учеными артефакты, среди которых две каменных скульптуры доиспанского периода. Одна из них изображает пернатого змея Кецалькоатля, говорится в сообщении.