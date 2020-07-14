«Русские сезоны» и фестиваль «Ноль Плюс» продлят показы семейного кино на неделю

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ. ⠀

Платформа Stay Home with Russian Seasons международного культурного проекта «Русские сезоны» и международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» будут показывать современные семейные фильмы, снятые молодыми кинематографистами России в 2011–2019 годах, еще неделю – с 13 по 17 июля 2020 года.

13 июля зрителям покажут два короткометражных фильма уральского режиссёра Ивана Соснина. В картине «Москва – Владивосток» (2019) они увидят Россию из окон поезда, следующего долгим путем через всю страну. Фильм «Любовь» (2019) расскажет о симпатии людей друг к другу, возникшей по переписке.

15 июля будет представлен фильм Марии Соповой «Новенький» (2017). Сюжет повествует о неожиданно появившемся в семье мальчике, говорящем на непонятном языке и постепенно превращающемся из обузы в любимого члена семьи.

17 июля в эфире «Русских сезонов» будут показаны два фильма бренда «Дядя Ваня», снятые Иваном Сосниным в 2019 году. «Портрет мамы» расскажет о чудесах в преддверии Нового года, а «Большая восьмёрка» – о силе братьев наших меньших, способных скрасить одиночество и подарить людям дружбу и любовь.