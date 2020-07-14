Русский музей представит выставку о династии Романовых в рамках ПМЭФ

14.07.2020
Парадные залы Михайловского замка освободились после переезда Центральной военно-морской библиотеки, сообщил гендиректор Русского музея на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, отреставрированные залы будут открыты в ноябре в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Сейчас в залах полным ходом идут работы, подчеркнул он. «Это замечательные парадные залы – Тронный, Арабесковый, покои Нарышкина и Кутайсова, камер-фрейлины Протасовой», – уточнил Гусев.
Весной в Михайловском замке открылась выставка об основателе Русского музея Александре III. В период вынужденного закрытия музея из-за пандемии она была недоступна, поэтому ее работа продлена до конца сентября. После реставрации в Михайловском замке также будет открыта выставка оригиналов скульптур из Летнего сада.