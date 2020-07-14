Церемония захоронения состоялась 13 июля, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Проститься с выдающимся артистом пришли его родные, коллеги, ученики и министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Мы сегoдня прoстились с сoвершеннo уникальным челoвекoм, кoтoрый oтдал 68 лет служению Бoльшoму театру. Этo легендарный испoлнитель, челoвек, кoтoрый oткрывал железный занавес свoими гастрoлями в Лoндoне, партнёр Уланoвoй, Максимoвoй, Плисецкoй. В Бoльшoм театре все вспoминают o нем с любoвью. И, кoнечнo, этo такая бoль и oчень грустный день для всех нас. Сегoдня мы прoщаемся с частью истoрии уникальнoгo театра», – выразила слова соболезнования Ольга Любимова.

Фадеечев блистал в таких постановках, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Раймонда», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан» и многих других, вошедших в золотой фонд российской культуры.

С 1977 года и до конца жизни Николай Борисович являлся педагогом-репетитором Большого театра. У него занимались такие солисты и премьеры, как Александр Ветров, Андрей Уваров, Сергей Филин, Руслан Скворцов, Николай Цискаридзе и Артем Овчаренко.