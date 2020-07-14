МХАТ им. Горького объяснил замену Домогарова на Куценко движением и развитием

Сообщение пресс-службы МХАТ цитирует ТАСС.

Московский художественный академический театр имени Горького (МХАТ) произвел замену актеров в одном из спектаклей, в соответствии с которой в постановке Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» партнером Юлии Высоцкой станет Гоша Куценко вместо Александра Домогарова.

«Жизнь после пандемии претерпевает изменения: рождаются новые форматы и проекты, новые способы взаимодействия со зрителем, новое восприятие и новый взгляд», – отметили в театре. В сообщении также говорится, что изменения являются неотъемлемой частью движения и развития, особенно в творческой среде.

Ранее Александр Домогаров заявил о прекращении сотрудничества с театром, не уточнив причины и потребовав извинений от руководства МХАТ.

Перед этим режиссер Римас Туминас упрекал Домогарова в распущенности и небрежности в работе. В постановке Туминаса главную роль получил Игорь Гордин.