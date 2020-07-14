Государственный Эрмитаж откроется 15 июля

Музей снова распахнет двери для посетителей после долгого перерыва, сообщила пресс-служба.

Теперь гостям музея придется выбирать между Иорданской лестницей и Церковной, парадными залами и интерьерами жилых покоев Зимнего дворца, Тицианом и Леонардо да Винчи.

Билеты в музей продаются на сайте tickets.hermitagemuseum.org. За 500 рублей посетитель может провести в музее два часа.

Прежде чем оплатить билет, нужно выбрать маршрут. Пока что для посетителей доступны три варианта, два из них ведут по Главному музейному комплексу, один – по Главному штабу.

В Штабе Эрмитажа можно осмотреть Галерею памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых, залы Карла Фаберже, Музей Гвардии, экспозицию искусства XX–XXI веков.

В главном комплексе доступны парадные залы Зимнего дворца или интерьеры бывших жилых покоев, а также шедевры западноевропейской живописи, Лоджии Рафаэля, Рыцарский зал, залы искусства Античного мира и Древнего Египта.

Посетителям придется следовать внутри музея строго по указателям. Движение в обратном направлении не разрешается.