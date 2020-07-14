В Царском селе будет реконструирован Федоровский городок

Об этом сообщает новостной портал «АСН-инфо».

Как стало известно, Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы РФ одобрил проведение публичного аудита инвестпроекта реконструкции зданий и сооружений, входящих в комплекс Федоровского городка в Царском селе Санкт-Петербурга.

Федоровский городок первоначально назывался Домом для причта и служащих Федоровского Государева собора. Он был построен в Фермском парке Царского села в начале ХХ века.

Автором проекта стал архитектор Степан Кричинский, задумавший создать комплекс зданий в стиле XVII века по образцу старинных монастырских и боярских усадеб. Прообразом Федоровского городка, по некоторым данным, послужил Царский дворец в селе Коломенском.

В разработке проекта комплекса принимали участие такие деятели культуры, как художник Виктор Васнецов, журналист и писатель Дмитрий Ломан, исследователь русского зодчества Владимир Суслов, архитектор Петр Покрышкин. В 1994 году комплекс был передан Русской православной церкви, здесь создали Патриаршее подворье. В 2001 году ансамбль городка включили в список памятников архитектуры федерального значения.

В соответствии с одобренным Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России проектом комплекс зданий городка отреставрируют и приспособят к современному использованию. После окончания работ здесь будут размещать почетных гостей и представителей делегаций, обустроят гостиничные комплексы, Розовую палату приспособят для пребывания ВИП-лиц.

В Трапезной палате обустроят кухню и обеденные залы на 24 и 50 мест, конференц-зал на 30 мест, домовой храм и историческую экспозицию с выставочным залом. Каретник переоборудуют под гаражные боксы, а здания четырех башен – под хозяйственные нужды. Финансирование работ будет проведено за счет средств федерального бюджета.