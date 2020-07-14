Любимова вошла в оргкомитет празднования 500-летия Тульского кремля

Распоряжение главы правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Главой оргкомитета президент России Владимир Путин назначил 1 июля вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Кроме Любимовой, в состав оргкомитета также вошли замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков, замминистра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, директор департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Игорь Егоров, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов. В то же время ряд лиц были исключены из состава оргкомитета.

Тульский кремль был построен в 1520 году, начав создание системы оборонительных укреплений Большой засечной черты. Эта система объединила в XVI-XVII веках территории нынешних Тульской, Московской, Калужской, Орловской, Рязанской и Белгородской областей, протянувшись более чем на 4 тысяч километров.