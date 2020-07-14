Этнографический музей Петербурга снизит цены и сократит число льготников

Об этом сообщила директор музея Юлия Купина.

Российский Этнографический музей в Санкт-Петербурге возобновит работу для публики 17 июля. В связи с проблемами, вызванными периодом карантина, музей принял решение снизить стоимость входного билета, при этом сократив число льготных категорий посетителей, пояснила Купина

Если до пандемии полная цена билета составляла 350 рублей, то теперь она установлена в 250 рублей, отметила директор. «Но мы сегодня предоставляем только те льготы, которые предписаны нам федеральными законами, то есть очень многие категории наших сограждан лишаются льгот бесплатного посещения музея», – отметила она.

В частности, теперь платно будут ходить в музей школьники. «К сожалению, сегодня мы не видим этого источника, который может покрыть расходы музея, поэтому мы просим нашу публику с понимаем отнестись к такому решению», – подчеркнула Купина.

Право бесплатного посещения экспозиций и выставок музея сохранают Герои Советского Союза, Герои РФ, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп и некоторые другие. Бесплатно смогут побывать в музее и те, кто оказывал ему волонтерскую помощь в период пандемии. В первое воскресенье месяца безвозмездно посетить музей могут лица до 18 лет, студенты и курсанты военных вузов и члены многодетных семей.