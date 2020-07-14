В Москве открылась выставка «Сталин, Черчилль, Рузвельт: совместная борьба с нацизмом»

Об этом сообщили организаторы в разговоре с ТАСС.

Экспозиция открывается для посетителей Выставочного зала федеральных архивов в Москве. Гости смогут впервые познакомиться с перепиской лидеров СССР, Великобритании и США, а также важнейшими документами, рассказывающими о становлении антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Перед этим экспозиция была доступна лишь в онлайн-формате.

Выставка развернута в трех залах, в нее входит более 250 экспонатов, в том числе подлинные архивные документы, произведения живописи, музейные предметы, кинохроника и фотографии. Часть предметов представлена на мультимедийных экранах, которые позволяют посетителям ознакомиться самостоятельно с историческими документами и осознать вклад, который внесли страны-союзницы в общую победу, рассказали в Выставочном зале федеральных архивов.

В частности, посетителям будет предоставлен оригинал Секретного протокола Московской конференции 1941 года. Согласно этому документу страны-союзницы обеспечили поставки СССР англо-американского вооружения, припасов и медикаментов в годы войны.