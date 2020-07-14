Мариинский театр продолжит «Звезды белых ночей» спектаклями и концертами

Об этом сообщает пресс-служба театра.

Мариинский театр постепенно возвращается к прежнему графику, возобновляя показы спектаклей для зрителей. В ближайшем будущем театр планирует выступления уже на двух площадках, говорится в сообщении.

С 14 по 19 июля в афише Мариинки представлено 11 событий, в числе которых первый оперный спектакль со зрителями, балетные гала-вечера с новыми программами, концерты молодых солистов и музыкальных коллективов театра. Впервые с марта начнет работу Концертный зал Мариинского театра.

Для соблюдения безопасности зрителей театр будет обеспечивать принцип шахматной рассадки, поэтому количество мест в нем будет сокращено до 450.

14 июля в Мариинском-2 под управлением Валерия Гергиева прозвучит опера Масканьи «Сельская честь». Партию Сантуццы впервые на Мариинской сцене исполнит одна из ведущих меццо-сопрано мира Екатерина Семенчук. Партнерами певицы станут Нажмиддин Мавлянов (Туридду), Екатерина Сергеева (Лола), Роман Бурденко (Альфио), Елена Витман (Мама Лючия). 17 июля Екатерина Семенчук также выступит с сольной программой в Концертном зале.

Опера Пуччини «Богема» 17 июля станет первым спектаклем не в концертном исполнении. Постановка Йана Джаджа почти 20 лет идет на исторической сцене Мариинского театра, в этот раз она впервые будет перенесена в Мариинский-2. В главных партиях на сцену выйдут: Ирина Чурилова (Мими), Виолетта Лукьяненко (Мюзетта), Мигран Агаджанян (Рудольф), Алексей Марков (Марсель). Дирижер – Кристиан Кнапп.

В выходные в Мариинском-2 в сопровождении оркестра Мариинского театра пройдут балетные гала-концерты, в ходе которых зрителям представят номера из балетной классики, в том числе из «Баядерки», «Лебединого озера», балетов Михаила Фокина. Кроме того, будут показаны современные работы молодых хореографов.

16 июля состоится концерт ансамбля Renaissance Percussion. Музыканты исполнят оригинальные сочинения, композиции из кинофильмов и знаменитые оперные арии в переложении для ударных инструментов.

18 и 19 июля в Концертном зале пройдет музыкальный марафон: в субботу для зрителей выступит Хор Мариинского театра при участии солиста оперной труппы Михаила Петренко, который исполнит народные песни и произведения Чайковского, Римского-Корсакова и Гаврилина. В вечернем концерте в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева можно будет услышать Еву Геворгян, которая исполнит Концерт для фортепиано с оркестром Грига.