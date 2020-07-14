400-летие протопопа Аввакума отметят выставкой «Нетленное наследие»

Экспозиция открывается в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств.

По замыслу куратора, знаковый выставочный проект познакомит зрителей с художественным наследием старообрядчества. В первую очередь будет представлено иконописание и литье, говорится в сообщении пресс-службы РАХ.

Выставка покажет реальное значение старообрядчества в отечественной истории и культуре, познакомит гостей с историей старообрядчества, с его основными направлениями в их историческом формировании, говорится в сообщении. Старообрядцы активно развивали не только книжную, но и музыкальную культуру, печатное дело и гравюры, литье и иконописание.

Выставка впервые делает акцент именно на иконописании различных старообрядческих центров, каждый из которых представлен несколькими показательными произведениями, с характеристикой особенностей стиля. Самыми главными экспонатами, которые производят наиболее мощное художественное впечатление, будут три больших иконы: Господь Вседержитель (Спас в силах), созданный перед расколом или в его самом начале, Св. Иоанн Предтеча Ангел пустыни и Св. митрополит Алексий из храма Рождества Христова Рогожского кладбища. Это эталонные образцы старообрядческого искусства, породившие множество подражаний в других центрах, говорится в релизе.