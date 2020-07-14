Древние люди изобрели нить, чтобы носить ожерелья из раковин

Об этом рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One.

Израильские археологи установили, что люди носили продырявленные раковины на плетеных нитях изо льна уже 120 тысяч лет назад. Именно эта технология впоследствии позволила начать шитье одежд, а также изготавливать сети и другие предметы.

С древнейших времен моллюски были важным источником пищи для людей, которые жили у побережья. Пустые раковины в огромных количествах находят в «мусорных кучах», оставшихся от древних Homo sapiens в израильской пещере Мислия, отложения которой датированы возрастом от 160 до 240 тысяч лет назад.

В нескольких десятках от Мислии находится пещера Кафзех, раковины в которой на 40 тысяч лет моложе мислийских. При этом в них проделаны отверстия, очевидно, чтобы раковины можно было нанизывать на нить. По сохранившимся следам охры археологи выяснили, что раковины использовались как украшения. Однако главное в том ,что отверстия в них подсказали начало важнейшего в истории человечества момента изобретения нити.

Сама растительная нить не сохранилась, поэтому авторы исследования установили ее наличие экспериментально. Собрав аналогичные раковины двустворчатых моллюсков Glycymeris, они повреждали их поверхность различными природными материалами, в том числе песком, глиной, древесиной, кожей, растительными волокнами и другими, после чего анализировали следы под электронным микроскопом. Как выяснилось, именно нити из дикого льна оставили на раковинах следы, идентичные древним.

Ученые сделали вывод, что изобретение нити произошло в промежутке между 160 тысячами и 120 тысячами лет назад, разделяющими стоянки в Мислии и Кафзехе. Кем были эти люди, пока неизвестно, так как в тот период сапиенсы постоянно контактировали с неандертальцами, сменяя друг друга на протяжении десятков тысяч лет.