Премьера мюзикла «Живые картины» по роману «Война и мир» состоится осенью

Об этом автор, народный артист России Алексей Рыбников сообщил в ходе творческой встречи накануне своего 75-летия.

Алексей Рыбников – автор рок-опер «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось». 17 июля композитор отметит свой юбилей.

По его словам, пандемия коронавируса сильно задержала премьеру, которая должна была состояться весной. «С 1 августа начнем прогоны на нашей базе. Думаю, к октябрю выпустим спектакль», – сказал Рыбников.

Композитор отметил, что рад тому, что «произведение отлежалось» и теперь может быть представлено зрителям «в очень хорошем виде». По его словам, в процессе подготовки спектакль поменял название с «Живые картины времен императора Наполеона». «Сейчас он называется "Живые картины", потому что Толстой не любил театр, а название "живые картины" ему нравилось», – пояснил композитор.