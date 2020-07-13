Любимова отменила указ о приостановке работы кинотеатров

Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

В понедельник, 13 июля министр культуры РФ подписала приказ «О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)». В нем говорится, что при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ кинотеатры смогут возобновить свою работу.

Одним из условий для возобновления деятельности организаций кинопоказа будет необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором. В соответствии с ними кинотеатры обязаны вести профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах.

Приказ от 23 марта, который Минкультуры РФ рекомендовало приостановить функционирование для посетителей организаций кинопоказа, признается утратившим силу.