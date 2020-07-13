В Москве впервые покажут неизвестные рисунки Тропинина

Выставка откроется в музее живописца 15 июля, сообщает пресс-служба.

Экспозиция «Русский романтизм. Графика» представит 25 рисунков Василия Тропинина. Среди них зрители увидят такие, как «Похищение Европы», «Южный пейзаж» и «Мадонну с младенцем». В числе работ будет также рисунок «Натюрморт со свечой» является фрагментом рисунка, хранящегося в Государственной Третьяковской галерее, и другие произведения, говорится в сообщении.

Всего будет показано 54 работы художника, в том числе акварель, рисунки, раскрашенные литографии и гравюры из собрания музея, а также из частной коллекции Татьяны и Сергея Подстаницких. Многие из работ экспонируются впервые.

По сведениям пресс-службы, с 15 июля гости музея смогут также посетить обновленную выставку «Гостеприимство муз. Домашний салон в Москве ХIХ века». Там они увидят предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, музыкальные инструменты, графику и живопись, которые воссоздают для них обстановку домашнего салона пушкинской эпохи.