В первые дни после открытия Пушкинский музей посетили почти 4 тысячи человек

Об этом сообщили в пресс-службе музея в понедельник.

ГМИИ им. А. С. Пушкина открылся 10 июля. 4 тысячи посетителей – это около 90% от оптимальной вместимости музея в условиях пандемии, рассказали в пресс-службе.

В главном здании представлена выставка «От Дюрера до Матисса». По договору с музеями, предоставившими для выставки свои артефакты, она продлена до 1 ноября.

Проект охватывает половину тысячелетия истории европейского рисунка, позволяя посетителям узнать о всем многообразии графических техник и манер, проследить смену стилей и направлений в истории рисунка. В экспозицию вошли работы таких мастеров, как Эдгар Дега, Альбрехт Дюрер, Карл Брюллов, Василий Кандинский, Михаил Врубель, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Казимир Малевич и Марк Шагал.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков идет показ выставки «Тату», открывшейся 3 марта и принимавшей посетителей всего две недели. Выставка стала совместным проектом Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака, рассказывающим об этапах развития татуировки в разных регионах планеты от предметов традиционного искусства до произведений современных художников.