В Тульском музее оружия начал работать робот-экскурсовод

Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Робота-экскурсовода создали в пермской компании «Промбот», говорится в сообщении. Робот читает посетителям лекцию об эволюции оружия периода после окончания Второй мировой войны до наших дней.

Программное обеспечение робота было разработано специалистами эксклюзивно с учетом специфики экспозиции, отмечается в сообщении.

Внешне робот напоминает человека, двигается на платформе с колесами, может избегать препятствия и распознавать речь, а также отвечать на вопросы посетителей об экспозиции. Движение определено точками, запрограммированными на электронной карте выставочного зала.

Музей оружия возобновил работу с 10 июля. «Пройти экспозицию с роботом-гидом – это новый уникальный опыт для наших гостей», – отметил замдиректора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности музея Игорь Пинк.