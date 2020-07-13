Екатерининский дворец Царского Села открылся для посетителей

Первую группу гостей торжественно встретила директор музея Ольга Таратынова.

Пока что для посетителей доступен единственный маршрут в дворце, который из-за пандемии коронавируса оставался закрытым почти четыре месяца.

По словам Таратыновой, норма посещаемости музея сильно изменилась. «В прошлом году это было 800 человек единовременно. Сейчас в час мы будем запускать всего 100 человек», – рассказала она.

Посещение дворца возможно только по сеансам в составе групп не более 25 человек, которые пускают во дворец каждые 15 минут. После открытия дворца для посетителей начался в 10:00. Первых посетителей встречали сотрудники музея, которые поздравили их и подарили им букеты цветов.

Новый маршрут музея включил залы Парадной анфилады, Большой зал, Янтарную комнату, памятные комнаты Александра I и экспозицию «Романовы в Царском Селе». Посетители идут по маршруту в одном направлении, сотрудники музея следят за количеством человек и соблюдением социальной дистанции.