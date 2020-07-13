В Петербурге снесут дореволюционный Цимбалинский путепровод

Решение об отказе в признании сооружения памятником вынес городской КГИОП.

Отказ комитета признавать дореволюционный Фарфоровский (Цимбалинский) путепровод памятником открывает возможность его сноса. По мнению экспертов, на этом месте будет построено нечто современное и утилитарное.

Путепровод был сооружен в 1910 году, соединив Муравьевский переулок (сейчас улица Цимбалина) с Николаевским поселком, Фарфоровским постом и дорогами в села Романово и Волково. Сейчас путепровод связывает между собой улицы Цимбалина и Белы Куна.

Для многих местных жителей арочный облик Фарфоровского путепровода стал важной частью ландшафта. По итогам интернет-опроса, в котором участвовали 800 человек, в необходимости воссоздания арок после реконструкции путепровода убежден 61% респондентов, еще 12% считают, что путепровод нужно не сносить, а сохранить и отремонтировать.

Однако экспертная группа при КГИОП сочла, что в результате многочисленных реконструкций и ремонтов путепровод потерял множество первоначальных элементов, в том числе дорожное покрытие, ограждение и частично сами металлические фермы. При этом конструктивные особенности путепровода, по их мнению, «не обладают уникальностью».