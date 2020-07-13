Премию «Инновация»-2020 вручат в Нижнем Новгороде 21 августа

Мероприятие пройдет с соблюдением мер безопасности, сообщает сайт Минкультуры РФ.

К награждению в онлайн-режиме присоединяться международные эксперты, при этом трансляция будет доступна для всех желающих.

Церемония вручения Государственной премии в области современного искусства «Инновация» пройдет в стенах Нижегородского кремля, Арсенале.

Открытие выставки номинантов и церемония награждения победителей в 2020 году должны были пройти 30–31 мая, однако из-за пандемии коронавируса это событие перенесли. Всего в этот раз было подано 403 заявки, из них жюри отобрало в шорт-лист премии 30 проектов в шести номинациях: «Проект года», «Художник года», «Куратор года», «Региональный проект», «Новая генерация» и «Образовательный проект».

Оргкомитет премии также вручит призы в двух внеконкурсных номинациях — «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России».