В московских парках прозвучат песни победителей конкурса «Музыка в парках»

Проект «Плейлист #Мосартист|Музыка в парках» запустил Московский продюсерский центр, пишет «Вечерняя Москва».

В период с 13 июля в парках города будут звучать 59 треков победителей музыкального конкурса.

«В этом году летний сезон начался позже обычного. Мы готовились заранее и, как только это стало возможно, запустили проект «Плейлист #Мосартист | Музыка в парках», – рассказал директор Моспродюсера Андрей Петров.

По его словам, в этом сезоне на конкурс было подано рекордное число заявок – 780. В общей сложности количество треков, которые зарегистрировали музыканты из разных уголков мира, составило около двух тысяч.

Из них жюри отобрало 59 лучших песен, которые прозвучат в парках Москвы. Кроме того, треки-победители включены в тематические плейлисты различных музыкальных платформ.