Московскую усадьбу Грачевка признали исторической ценностью

Об этом сообщается на сайте правительства столицы.

Ценность усадьбы Грачевка, расположенной в районе Ховрино, утвердили специалисты Мосгорнаследия, включившие в список особо охраняемых предметов дом, построенный по проекту архитектора Льва Кекушева, а также конюшенный и северный служебные корпуса, оранжерею и каретный сарай.

По словам главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, главный дом усадьбы Грачевка – уникальный городской памятник. «Он был построен по желанию владельца усадьбы купца Митрофана Грачева, который часто приезжал в Монте-Карло и был впечатлен архитектурой игорного дома авторства Шарля Гарнье. Льву Кекушеву удалось спроектировать столь же изысканное здание, однако со свойственной русскому архитектору оригинальностью», – отметил Емельянов.

Сам Грачев не дожил до окончания стройки, скончавшись в 1899 году. Усадьбу достроила его вдова Варвара Николаевна вместе с сыном Семеном Грачевым, при них же она стала и популярным местом для отдыха, в котором бывали писатели Владимир Гиляровский и Алексей Толстой, композитор Петр Чайковский, художник Кирилл Лемох и поэт Валерий Брюсов.