Петербургское пространство «Севкабель Порт» воссоздало путь русского солдата до Рейхстага

Вниманию гостей предлагается трехмерная панорама, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

В креативном пространстве развернута трехмерная панорама экспозиция, отображающая хронологию событий на пути русского солдата от белорусской деревни 1941-го до Берлина 1945-го.

Каждый эпизод панорамы освещает отдельное историческое событие или битву. Тексты основаны на воспоминаниях ветеранов и архивных документах, говорится в сообщении.

Экспонаты развернуты в восьми залах, общая площадь которых составляет 2000 квадратных метров. Панорама открылась для посетителей с 8 июля. Попасть в нее можно только в маске и перчатках, смотрители следят за соблюдением посетителями дистанции в группах численностью до пяти человек.