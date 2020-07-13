В Британии нашли останки казненного в железном веке со связанными за спиной руками

Об открытии сообщается на официальном сайте проекта высокоскоростной дороги.

В ходе раскопок на ферме Уэлвик неподалеку от Вендовера ученые нашли скелет человека, погибшего в эпоху железного века. Его скелет лежал лицом вниз в канаве, руки были связаны за спиной.

Все это свидетельствует, что мужчина стал жертвой убийства или казни, считают ученые. Доктор Рэйчел Вуд пояснила, что существует «не так уж много способов оказаться на дне канавы лицом вниз со связанными руками». По ее словам, остеологи раскроют обстоятельства загадочной смерти после проведения исследования.

В ходе изучения этой территории ученые нашли следы деятельности древних людей в период с эпохи неолита до Средневековья общей протяженностью четыре тысячи лет. В частности, они нашли большой памятник из деревянных столбов диаметром 65 метров, расположенных по кругу наподобие Стоунхенджа. Другой любопытной находкой стал скелет, лежавший в облицованном изнутри свинцом гробу.