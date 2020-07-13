«Киностудия КИТ» снимет сериал о чиновнице Минздрава, борющейся с преступниками

Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Режиссером сериала стала Оксана Карас. Сюжет рассказывает о чиновнице ведомства, собирающейся раскрыть преступную схему продажи поддельных таблеток, говорится в соощении.

Главную роль в проекте исполнит Виктория Толстоганова. Как рассказала режиссер, съемки были запланированы еще в апреле, однако пандемия помешала производству. За время самоизоляции актеры проводили репетиции нового проекта проходили онлайн.

«Я думаю, мы снимаем важную и актуальную историю, потому что есть большой зрительский запрос на социальную справедливость в целом, и в системе здравоохранения – в частности», – цитируют слова режиссера в пресс-службе.

Съемки фильма пройдут в Петербурге и Ленинградской области. В ролях также Полина Кутепова, Максим Виторган, Яна Гладких, Артем Быстров и Алексей Агранович.